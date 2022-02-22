В Никарагуа заявили о поддержке ДНР и ЛНР идеи вхождения в состав России

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что население Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосует за вхождение своих регионов в состав России, если состоится соответствующий референдум. Он заявил о поддержке идеи республиками в эфире государственного телевидения, передает РИА Новости.

По его словам, признанные Россией республики с 2014 года не признавали пришедших к власти на Украине в результате переворота, и продолжали борьбу.

«Армия Украины пыталась подавить, уничтожить и убить их, были тысячи жертв в течение этих лет. Я уверен, что если там провести референдум, как сделали в Крыму, люди проголосуют за то, чтобы их регионы включили в состав России. <...> Это русское население, и оно не подчинено диктату НАТО, ЕС и США», — сказал Ортега.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд стран, включая США, заявили о введении санкций против России.