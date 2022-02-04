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Посол в Никарагуа напомнил о допуске иностранного военного присутствия в стране

Посол РФ Хохоликов заявил, что закон Никарагуа допускает иностранное военное присутствие

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов заявил, что закон Никарагуа предусматривает присутствие на территории страны военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, российские военные специалисты работают на территории государства на законных основаниях, это необходимо для обмена опытом, учений и совместной борьбы с преступностью.

«Закон предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — заявил Хохоликов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что число друзей России среди стран Латинской Америки растет. «У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья», — рассказал российский министр. Он также отметил, что Россия традиционно сохраняет дружественные отношения со странами Латинской Америки.

Марина Совина
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