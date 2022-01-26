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Лавров рассказал о друзьях России в Латинской Америке

Глава МИД РФ: число дружественных России стран в Латинской Америке растет
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alex Brandon / Reuters

Число друзей России среди стран Латинской Америки растет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы. Его цитирует ТАСС.

«У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнеры и друзья», — рассказал российский министр. Он также отметил, что Россия традиционно сохраняет дружественные отношения со странами Латинской Америки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках телефонного разговора президентов России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Каннеля Бермудеса не обсуждалось размещение российских военных баз на кубинской территории. Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Диас-Каннель Бермудес не обсуждали усиления военно-технического сотрудничества между Россией и Кубой.

Информация о размещении российских военных баз или вооружений в Латинской Америке не подтверждалась официальными лицами. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал опровергать ее. Он заявил, что Россия может провести «мероприятия по линии военно-морского флота», если США будут провоцировать ее.

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Николай Чигасов
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