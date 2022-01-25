Песков прокомментировал разговор президентов России и Кубы

В рамках телефонного разговора президентов России и Кубы Владимира Путина и Мигеля Диас-Каннеля Бермудеса не обсуждалось размещение российских военных баз на кубинской территории. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции, они наполнены конкретным содержанием, и, действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна», — заявил Песков.

Кроме того, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Диас-Каннель Бермудес не обсуждали усиления военно-технического сотрудничества между Россией и Кубой.

Ранее на сайте Кремля появились подробности разговора российского и кубинского лидеров на фоне слухов о размещении военных баз России на Кубе. Стало известно, что президент Кубы поблагодарил российского коллегу за гуманитарную помощь, оказываемую республике, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Информация о размещении российских военных баз или вооружений в Латинской Америке не подтверждалась официальными лицами. При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал опровергать ее. Он заявил, что Россия может провести «мероприятия по линии военно-морского флота», если США будут провоцировать ее.