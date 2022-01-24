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Путин поговорил с президентом Кубы на фоне слухов о размещении военных баз

Президент РФ Путин провел переговоры с президентом Кубы Бермудесом
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом говорится на сайте Кремля.

Президент Кубы поблагодарил российского коллегу за гуманитарную помощь, оказываемую республике, в том числе в борьбе с коронавирусной инфекцией. Политики обсудили координацию действий на международной арене «в соответствии с принципами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаимопонимания», а также заявили о желании укреплять отношения между Москвой и Гаваной.

Переговоры Путина и Бермудеса прошли на фоне слухов о размещении российских военных баз на Кубе. Эта информация не подтверждена, хотя замглавы МИД РФ Сергей Рябков не стал опровергать ее. Предполагается, что Россия может провести «мероприятия по линии военно-морского флота», если США будут провоцировать ее. Таким мероприятием также считают размещение военных баз в Венесуэле.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал: нельзя забывать о том, что Куба и Венесуэла — это суверенные страны, и они сами вправе решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.

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Виктория Кондратьева
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