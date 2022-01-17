В Кремле ответили на вопрос о размещении ракет в Латинской Америке

Говоря о размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэеле, нельзя забывать о том, что это суверенные страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, это независимые страны, которые сами в праве решать, чьи военные базы они готовы разместить на своей территории.

При этом Песков отметил, что просьба властей Эстонии разместить на своей территории войска НАТО доказывает, что не Россия является источником напряжения в регионе.

Ранее источники The New York Times сообщили, что Россия готова будет разместить ядерные ракеты поближе к США. Авторы издания сравнили этот сценарий с Карибским кризисом 1960-х, когда СССР разместил ядерное оружие на Кубе.