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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в США

Полиция Огайо сообщила о погибшем в результате стрельбы в торговом центре

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в американском городе Коламбус, штат Огайо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 10TV.

По данным полиции, в результате происшествия погиб один человек. В настоящее время ситуация находится под контролем.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте преступление огнестрельное оружие, а также задержали человека, представляющего интерес для расследования.

Ранее стало известно, что девять человек пострадали при стрельбе в торговом центре американского города Феникс в штате Аризона. Стрелявший не был задержан, у полиции нет его примет.

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Марина Совина
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