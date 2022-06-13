Шведские эксперты оценили риск ядерного конфликта

Доклад СИПРИ: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, поскольку страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы. Такая оценка дается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС.

Как считают шведские эксперты, усилению международной напряженности способствует то, что большая часть стран «ядерного клуба» «обостряет ядерную риторику», а «роль атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой». Речь идет о России, США, Китая, Франции, Великобритании, Пакистане, Индии, Израиле и Северной Корее.

Специалисты стокгольмского института также указали на возникшие проблемы между мировыми державами в области ядерной дипломатии и стагнацию дипломатических усилий по разоружению. По их мнению, тенденция к фактическому увеличению ядерных арсеналов может оказаться долгосрочной и «продлиться в течение всего следующего десятилетия».

Ранее кандидат политических наук Александр Коньков в разговоре с «Лентой.ру» оценил угрозу ядерного конфликта. Он убежден, что державы, у которых имеется оружие массового поражения, владеют полной информацией о том, каким может быть исход из ядерного конфликта, однако речь идет лишь о разговорах — страны прощупывают аргументы друг друга, чтобы использовать новые темы в информационной войне. Политолог заявил, что только прямой диалог между сторонами может урегулировать нарастающий конфликт.