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Шведские эксперты оценили риск ядерного конфликта

Доклад СИПРИ: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен холодной войны, поскольку страны «ядерного клуба» начинают активно наращивать свои арсеналы. Такая оценка дается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), сообщает ТАСС.

Как считают шведские эксперты, усилению международной напряженности способствует то, что большая часть стран «ядерного клуба» «обостряет ядерную риторику», а «роль атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой». Речь идет о России, США, Китая, Франции, Великобритании, Пакистане, Индии, Израиле и Северной Корее.

Специалисты стокгольмского института также указали на возникшие проблемы между мировыми державами в области ядерной дипломатии и стагнацию дипломатических усилий по разоружению. По их мнению, тенденция к фактическому увеличению ядерных арсеналов может оказаться долгосрочной и «продлиться в течение всего следующего десятилетия».

Ранее кандидат политических наук Александр Коньков в разговоре с «Лентой.ру» оценил угрозу ядерного конфликта. Он убежден, что державы, у которых имеется оружие массового поражения, владеют полной информацией о том, каким может быть исход из ядерного конфликта, однако речь идет лишь о разговорах — страны прощупывают аргументы друг друга, чтобы использовать новые темы в информационной войне. Политолог заявил, что только прямой диалог между сторонами может урегулировать нарастающий конфликт.

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Марина Совина
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