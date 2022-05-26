Угрозу ядерного конфликта оценили

Политолог Коньков заявил, что ситуация в мире схожа с Карибским кризисом

Сегодня нарастает риторика, касающаяся темы ядерного конфликта, однако речь идет именно о разговорах. Страны прощупывают аргументы друг друга, чтобы использовать новые темы в информационной войне, считает кандидат политических наук Александр Коньков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил угрозу ядерного конфликта.

В Организации Объединенных Наций (ООН) допустили ядерный конфликт на Украине. С таким заявлением выступил руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам. По его словам, ранее немыслимая перспектива конфликта с задействованием ядерного оружия сейчас стала вполне реальной.

Необходим диалог

Коньков убежден, что державы, у которых имеется оружие массового поражения, владеют полной информацией о том, каким может быть исход из ядерного конфликта.

«Поэтому в большей степени здесь речь идет о риторике и о прощупывании аргументов с разных сторон, которые могли бы использоваться конфликтующими сторонами для нанесения ущерба, в первую очередь в информационном пространстве», — считает он.

Политолог заявил, что только прямой диалог между сторонами может урегулировать нарастающий конфликт.

«Ситуация, которую мы наблюдаем сегодня, связана не с тем, что нужно обращаться к ядерному оружию — это крайний аргумент, а с тем, чтобы лишний раз продемонстрировать всему миру необходимость ведения прямого диалога между ключевыми сторонами конфликта, а именно Россией и Западом», — сказал Коньков.

Необходим прямой, взаимоуважительный, равноправный диалог Александр Коньков политолог

Опыт прошлого

Александр Коньков напомнил, что схожая ситуация происходила в 1960-е годы.

«Наиболее похожая ситуация происходила в ходе Карибского кризиса, когда готовность к использованию ядерного оружия была задействована со стороны обеих сторон: СССР и США. Тогда именно прямой диалог позволил не только отойти от края пропасти, но и обозначить универсальный инструмент неиспользования такого рода подхода к разрешению конфликтных ситуаций», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что миру угрожает новая холодная война «с ядерным оттенком». По его словам, человечество столкнулось с целым рядом серьезных вызовов — от терроризма и взрывного роста крайнего национализма до новой холодной войны и внутренней междоусобной борьбы.

