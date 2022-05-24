Генсек ООН заявил об угрозе новой холодной войны «с ядерным оттенком»

Генсек ООН Гутерриш предупредил об угрозе новой холодной войны «с ядерным оттенком»

В настоящее время миру угрожает новая холодная война «с ядерным оттенком», предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 24 мая. Видео его выступления доступно на канале Associated Press в YouTube.

Выступая с речью перед выпускниками Университета Сетон-Холл в США генсек ООН отметил, что мир столкнулся с целым рядом серьезных вызовов — от терроризма и взрывного роста крайнего национализма до новой холодной войны и внутренней междоусобной борьбы.

«Я должен вам сказать, что вы вступаете в мир, полный опасностей. Мы столкнулись с конфликтами и расколом в масштабе, которого не видели уже десятилетия», — заявил Гутерриш.

Среди опасностей, угрожающих человечеству, дипломат также назвал изменение климата, распространение голода и болезней, рост социального неравенства и конфликт на Украине.

В конце марта Гутерриш предупредил, что конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.