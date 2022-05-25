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В ООН допустили ядерный конфликт на Украине

Представитель ООН Рамеш Раджасингхам допустил ядерный конфликт на Украине

Фото: Manuel Elias / globallookpress.com

В Организации Объединенных Наций (ООН) допустили ядерный конфликт на Украине. С таким заявлением выступил руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам, передает РИА Новости.

По его словам, ранее немыслимая перспектива конфликта с задействованием ядерного оружия сейчас стала вполне реальной. Представитель организации также отметил, что мирное население Украины лишено доступа к еде, воде и электричеству.

Вместе с тем в Пентагоне не видят оснований для перерастания текущего конфликта на Украине в ядерный. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что согласен с главой МИД России Сергеем Лавровым в том, что победителей в ядерной войне быть не может и начинать ее не следует.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что миру угрожает новая холодная война «с ядерным оттенком». По его словам, человечество столкнулось с целым рядом серьезных вызовов — от терроризма и взрывного роста крайнего национализма до новой холодной войны и внутренней междоусобной борьбы.

Валентина Шварцман
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