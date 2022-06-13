Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Российский блогер нашел ящик зубов в заброшенном здании

Автор YouTube-канала «Простой сахалинец» нашел ящик зубов в заброшенном здании в Быкове

Кадр: YouTube-канал «Простой сахалинец»

Сахалинский блогер во время обследования заброшенного административного здания в селе Быков обнаружил ящик с зубами. Видео экстремального путешествия он опубликован на своем YouTube-канале «Простой сахалинец».

Как рассказали искатели, в обнаруженном ящике находились как искусственные, так и настоящие зубы. Молодые люди предположили, что раньше там располагался стоматологический кабинет или лечебница. Кроме того, россияне нашли старый запечатанный японский сейф, а в лесу неподалеку — старую шахту.

Ранее студент из Гондураса обнаружил потайной тоннель позади школьного туалета, на входе в который оказался лист бумаги с надписью «Входи», и снял это на видео. Зрители в комментариях под постом автора ролика заявили, что увидели нечто необычное. Один из них написал: «Под бумажкой с надписью вход рука! Видны пальцы». Другой ответил: «Не говорите мне, что не видите лица». Видео набрало 25 миллионов просмотров за четыре дня. Многие пользователи поделились собственными соображениями о странной находке.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Минфин США обеспокоился избыточным использованием санкций против России
Раскрыта тема предстоящей речи Путина на ПМЭФ
Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ в Донбассе и Харьковской области
Москвичка раскрыла заработок столичных моделей
Американским инвесторам посоветовали умерить оптимизм
Роднина высказалась о повышении возрастного ценза в фигурном катании
Путин и Токаев выступят на ПМЭФ
«Луну-25» отправили на испытания
Кадыров опроверг информацию об оттеснении полка «Ахмат» в Северодонецке
Отказ от полной национализации дочки «Газпрома» в ФРГ объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.