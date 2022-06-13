Российский блогер нашел ящик зубов в заброшенном здании

Автор YouTube-канала «Простой сахалинец» нашел ящик зубов в заброшенном здании в Быкове

Сахалинский блогер во время обследования заброшенного административного здания в селе Быков обнаружил ящик с зубами. Видео экстремального путешествия он опубликован на своем YouTube-канале «Простой сахалинец».

Как рассказали искатели, в обнаруженном ящике находились как искусственные, так и настоящие зубы. Молодые люди предположили, что раньше там располагался стоматологический кабинет или лечебница. Кроме того, россияне нашли старый запечатанный японский сейф, а в лесу неподалеку — старую шахту.

Ранее студент из Гондураса обнаружил потайной тоннель позади школьного туалета, на входе в который оказался лист бумаги с надписью «Входи», и снял это на видео. Зрители в комментариях под постом автора ролика заявили, что увидели нечто необычное. Один из них написал: «Под бумажкой с надписью вход рука! Видны пальцы». Другой ответил: «Не говорите мне, что не видите лица». Видео набрало 25 миллионов просмотров за четыре дня. Многие пользователи поделились собственными соображениями о странной находке.