Студент обнаружил секретный тоннель в школьном туалете

Студент из Гондураса обнаружил потайной тоннель позади школьного туалета, на входе в который оказался лист бумаги с надписью «Входи». Видео находки он опубликовал в TikTok.

Эдуардо Мелендез, который зарегистрирован в TikTok под ником @sr.kingeduar, опубликовал несколько видеозаписей с крупной дырой в стене, которую он нашел в кабинке туалета в школе.

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На первой записи видно, как юноша подходит близко к большому отверстию, после чего в кадре появляется лист бумаги с надписью «Входи». Несмотря на то, что бумага выглядит новой, подросток заявил, что случайно нашел ее. На этом запись обрывается. В следующем видео он показывает, что находится внутри секретного помещения. Он снимает его со всех сторон, чтобы показать, что там пусто. Запись подписана: «Здесь ничего нет».

Но зрителей не разочаровала находка студента. Многие заявили, что увидели нечто необычное. Один из них написал: «Под бумажкой с надписью вход рука! Видны пальцы». Другой ответил: «Не говорите мне, что не видите лица». Видео набрало 25 миллионов просмотров за четыре дня. Многие пользователи поделились собственными соображениями о странной находке.

Один из авторов комментариев уверен, что увидел «руку и рукав» возле листа с надписью «Входи». Другой рассказал, что в его научной лаборатории было такое же пространство, которое вело в подвал. «Никто не знал о существовании подвала до этого», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok с ником @loganhunter_p из американского штата Западная Вирджиния обнаружил потайное помещение с окном, скрытое за фальшивой стеной в кладовой у себя в квартире. Американец подчеркнул, что в найденной комнате удобно что-либо прятать.

