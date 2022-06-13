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Бывший депутат Рады заявил о скорой капитуляции Запада по вопросу Украины

Бывший депутат Рады Кива сообщил, что Запад готовит капитуляцию по вопросу Украины

Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных территориальных уступках со стороны Киева говорят о подготовке Западом капитуляции по украинскому вопросу. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«По факту сегодня Запад готовит капитуляцию», — написал Кива.

Ранее глава Североатлантического альянса допустил возможность территориальных уступок Украины. По его словам, мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву. При этом генсек отметил, что именно НАТО помогает Украине заплатить за это наименьшую цену.

«НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», —заявил Столтенберг. Он также напомнил, что военные альянса не принимают участие в конфликте.

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