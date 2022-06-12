Генсек НАТО Столтенберг допустил уступки части территорий Украины ради установления мира

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок Украины. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, мир в стране возможен, вопрос лишь в том, чего он будет стоить Киеву. Он заявил, что именно поэтому НАТО помогает Украине — чтобы страна заплатила наименьшую цену.

НАТО намерена помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

Столтенберг уточнил, что военные альянса не принимают участие в конфликте. Он отметил, что НАТО не хочет эскалации боевых действий за пределами Украины, поэтому ее солдаты никогда не заходили на территорию страны и «отказали украинцам в создании бесполетной зоны».

Разговоры о территориальных уступках

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки.

Дипломат отметил, что переговоры между сторонами должны возобновиться в ближайшие два месяца. По его мнению, в противном случае «начнутся потрясения» и «создастся напряженность, преодолеть которую будет нелегко».

Президент США Джо Байден позже заявил, что украинские власти должны самостоятельно решать, стоит ли им жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта.

Однако сразу после этого заявления американский лидер оговорился, что, по его мнению, Киеву не придется расставаться с какими-либо территориями для урегулирования ситуации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила слова Байдена и отметила, что американский лидер не намекал на то, что Украине придется уступить часть своей территории на переговорах с Россией. «Я бы не стала интерпретировать это подобным образом», — сказала она.

Сенатор канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что западные государства призывают Киев к территориальным уступкам в пользу Москвы из-за усталости от украино-российского конфликта.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что Киеву следует успокоить Россию территориальными уступками. При этом политик отметил, что его беспокоят подобные разговоры.

Итальянский социолог Алессандро Орсини в свою очередь призвал Запад пойти на территориальные уступки России для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Украине.

По его словам, западным государствам следует перестать «играть мускулами» и отправлять оружие, которое «будет бить по россиянам». Он считает, что необходимо начать работать над дипломатическим решением.

И, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны Алессандро Орсини Итальянский социолог

Позиция Украины

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не согласится на потерю суверенитета и территориальной целостности.

Нам нужно найти такую модель понимания, чтобы предотвратить новые войны между территориями, которые мы контролируем, и временно оккупированными территориями Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер заявил, что Киев не примет никаких ультиматумов и единственный выход из этого — диалог.

Политик также назвал приоритеты страны. Это — суверенитет и территориальная целостность Украины, которые «не подлежат сомнению».

Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель — мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине Владимир Зеленский Президент Украины

Также Зеленский заявил, что возвращение контроля над потерянными после 24 февраля территориями стало бы «серьезной временной победой» для Украины, однако конечной целью является установление суверенитета над всей территорией страны.