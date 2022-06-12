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Итальянский социолог призвал Запад пойти на территориальные уступки России

Итальянский социолог Орсини заявил, что Запад должен пойти на территориальные уступки РФ

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB / Global Look Press

Итальянский социолог Алессандро Орсини призвал Запад пойти на территориальные уступки России для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала La7, фрагмент опубликован на YouTube.

Орсини заявил, что западным странам пора перестать «играть мускулами» и отправлять оружие, которое «будет бить по россиянам», а необходимо работать над дипломатическим решением. «И, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны», — сказал он.

Кроме того, социолог напомнил, что между Донбассом и Крымом созданы железнодорожный и автомобильный коридоры. «Мы должны понимать, что Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине», — заключил Орсини.

В июне Алессандро Орсини заявил, что западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта. По его словам, военнослужащие из США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить президента Владимира Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации НАТО «отправит солдат или поможет установить бесполетную зону». Обещанных шагов не последовало, что можно расценивать как «удар ножом в спину».

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Марина Совина
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