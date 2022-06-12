Итальянский социолог призвал Запад пойти на территориальные уступки России

Итальянский социолог Орсини заявил, что Запад должен пойти на территориальные уступки РФ

Итальянский социолог Алессандро Орсини призвал Запад пойти на территориальные уступки России для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала La7, фрагмент опубликован на YouTube.

Орсини заявил, что западным странам пора перестать «играть мускулами» и отправлять оружие, которое «будет бить по россиянам», а необходимо работать над дипломатическим решением. «И, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны», — сказал он.

Кроме того, социолог напомнил, что между Донбассом и Крымом созданы железнодорожный и автомобильный коридоры. «Мы должны понимать, что Запад несет огромную моральную ответственность за то, что может произойти на Украине», — заключил Орсини.

В июне Алессандро Орсини заявил, что западные страны нарушили обещание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта. По его словам, военнослужащие из США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить президента Владимира Зеленского в том, что в случае кризисной ситуации НАТО «отправит солдат или поможет установить бесполетную зону». Обещанных шагов не последовало, что можно расценивать как «удар ножом в спину».