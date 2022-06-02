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Белый дом пояснил слова Байдена о «территориальных уступках» Украины

Представитель Белого дома Жан-Пьер пояснила слова Байдена об уступке украинских территорий
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Карин Жан-Пьер / РИА Новости

Американский президент Джо Байден в статье для газеты The New York Times не намекал на то, что Украине придется уступить часть своей территории на переговорах с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Журналисты попросили представителя администрации США пояснить, сознательно ли глава государства упомянул о «международно-признанных границах» Украины, когда говорил о поддержке этой страны. Они допустили, что эти слова могли быть сигналом того, что Киеву придется уступить часть территории. «Я бы не стала интерпретировать это подобным образом», — отметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь также не стала говорить о том, считает ли Белый дом, что Украина будет вынуждена уступить часть территории. «Я думаю, что об этом я не стану говорить здесь на брифинге», — подчеркнула она.

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В статье Байден также отметил, что Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине, если США или страны НАТО не будут атакованы.

Ранее Байден заявил, что Украине необходимо решать самой, стоит ли ей жертвовать какими-либо территориями ради разрешения конфликта.

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Марина Совина
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