Зеленский ответил на вопрос об уступках России по Крыму и Донбассу

Президент Зеленский заявил, что Украина не согласится на потерю суверенитета

Украина не согласится на потерю суверенитета и территориальной целостности. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об уступках на переговорах с Россией. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 20 марта.

«Нам нужно найти такую модель понимания, чтобы предотвратить новые войны между территориями, которые мы контролируем, и временно оккупированными территориями», — добавил Зеленский. По его словам, Киев не примет никаких ультиматумов и единственный выход из этого — диалог.

Украинский лидер также сказал, что его стране необходимы гарантии безопасности. «Ряд лидеров стран мира могли бы стать источниками гарантий для Украины», — отметил он.

Ранее Зеленский не раз призывал Запад предоставить Киеву долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. Ранее в марте он заявил, что Украине нужны действенные гарантии «для нас, для нашего неба». Также Зеленский потребовал предоставить армии самолеты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.