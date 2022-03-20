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Зеленский ответил на вопрос об уступках России по Крыму и Донбассу

Президент Зеленский заявил, что Украина не согласится на потерю суверенитета

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Украина не согласится на потерю суверенитета и территориальной целостности. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об уступках на переговорах с Россией. Его цитирует ТАСС в воскресенье, 20 марта.

«Нам нужно найти такую модель понимания, чтобы предотвратить новые войны между территориями, которые мы контролируем, и временно оккупированными территориями», — добавил Зеленский. По его словам, Киев не примет никаких ультиматумов и единственный выход из этого — диалог.

Украинский лидер также сказал, что его стране необходимы гарантии безопасности. «Ряд лидеров стран мира могли бы стать источниками гарантий для Украины», — отметил он.

Ранее Зеленский не раз призывал Запад предоставить Киеву долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. Ранее в марте он заявил, что Украине нужны действенные гарантии «для нас, для нашего неба». Также Зеленский потребовал предоставить армии самолеты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию соседней республики.

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Варвара Кошечкина
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