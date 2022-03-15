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Зеленский потребовал гарантий безопасности для Украины

Зеленский призвал Запад предоставить Украине юридически закрепленные гарантии безопасности

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад предоставить республике долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. Главу государства цитирует РИА Новости.

Зеленский заявил, что Украине нужны действенные гарантии «для нас, для нашего неба». Также украинский лидер потребовал предоставить армии самолеты. «И чтобы не звучали отговорки, как сейчас, когда мы, которые обращаемся к тому, кто подписал "Будапешт" (Будапештский меморандум — прим. "Ленты.ру") и кто имел силы остановить российское вторжение еще до того, как оно началось», — добавил он в своем видеообращении.

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Ранее Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить стране военные самолеты, если они не готовы закрыть небо над ней. Он добавил, что Украина готова получить даже советские самолеты.

Глава государства также заявлял, что признал невозможность вступления Украины в НАТО. При этом он подчеркивал, что страна все еще нуждается в гарантиях безопасности.

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Алевтина Запольская
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