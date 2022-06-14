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Освобожденный в обмен на Ярошенко американец пожаловался на Россию в ООН

Освобожденный в обмен на летчика Ярошенко американец Рид подал жалобу на Россию в ООН

Фото: РИА Новости

Освобожденный из российской тюрьмы в обмен на российского летчика Константина Ярошенко американский студент Тревор Рид пожаловался на Россию в ООН. Об этом сообщил РИА Новости представитель американца.

По данным представителя Рида Джонатана Фрэнкса, он подал жалобу в рабочую группу ООН по незаконным арестам и требует расследование «незаконного» обращения с американцем.

В заявлении отмечается, что все «это было попыткой оказать давление на США для освобождения надлежащим образом арестованных и осужденных граждан России».

27 апреля 2022 года Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

Ярошенко задержали в Либерии 28 мая 2010 года по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к двадцати годам лишения свободы.

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Марина Совина
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