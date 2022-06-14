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Армянская оппозиция решила изменить протестную стратегию

Координатор движения «Сопротивление» Сагателян изменил протестную стратегию в Армении

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Координатор движения «Сопротивление», выступающего за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ишхан Сагателян заявил о смене протестной стратегии. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Оппозиция решила убрать палатки протестующих с площади Франции спустя 45 дней. «Мы решили создать палаточный лагерь, чтобы у движения был свой адрес и эта площадь принадлежит нашему движению, вне зависимости будут тут палатки или нет», — сообщил координатор движения.

Сагателян также отметил, что массовые митинги и шествия продолжатся, а для расширения движения будут созданы специальные комитеты и рабочие группы.

«Мы сделали все, чтобы они [Никол Пашинян и его соратники] покинули власть. Любая другая власть ушла бы, но эта власть хочет крови. Мы уже говорили, что не хотим кровопролития, и если нас обвинят в недостатке решимости, то да — у нас нет решимости убивать армян», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Ереване в ходе протестов пострадали более полусотни человек. Митинги в Армении начались из-за решения премьер-министра Армении Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы прекратить экономическую и транспортную изоляцию страны. Оппозиция заявила, что по итогам переговоров территории непризнанного Нагорного Карабаха могут быть отданы под контроль Баку.

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Анастасия Заикина
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