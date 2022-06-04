В Ереване в ходе протестов пострадали более полусотни человек

Минздрав Армении сообщил, что в Ереване 60 человек пострадали в ходе протестов

В Ереване в ходе протестов получили травмы более полусотни человек — в медучреждения города доставили 60 пострадавших. Об этом сообщили в Минздраве Армении, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что в результате столкновений на перекрестке улиц Прошян и Демирчян пострадали не только гражданские лица, но и полицейские — 39 госпитализированных от общего числа.

К утру субботы, 4 июня, выписали 50 человек, состояние пострадавших, оставшихся на стационарном лечении, оценивают как удовлетворительное.

Ранее стало известно, что участники протестной акции закидали силовиков бутылками, камнями и металлическими предметами. В ответ те применили спецсредства. Возбуждено уголовное дело.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стычки с полицией развернулись возле правительственной резиденции в центре Еревана на перекрестке улиц, где проживает премьер.

Недовольство граждан вызвало решение Пашиняна подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы прекратить экономическую и транспортную изоляцию страны. Оппозиция заявила, что по итогам переговоров территории Арцаха могут быть отданы под контроль Баку.