Полсотни человек пострадали в ходе протестов в Ереване

Минздрав Армении сообщил о 50 пострадавших в ходе протестов, один в тяжелом состоянии

Пятьдесят человек пострадали в результате столкновения манифестантов с полицией в ходе акции протеста в Ереване. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Армении.

«По состоянию на 23.00 (22.00 по Москве) в различные медцентры обратились 50 человек, 36 их них — сотрудники полиции, 16 — гражданские лица. Состояние одного из пострадавших тяжелое, его оперируют», — рассказали в ведомстве.

В полиции Еревана добавили, что еще 11 человек задержаны и доставлены в отделения. Отмечается, что участники акции не подчинились требованиям правоохранителей и закидали силовиков бутылками, камнями и металлическими предметами. В ответ полицейские применили спецсредства, светошумовые гранаты и задержали часть демонстрантов.

«Возбуждено уголовное дело», — уточнили в полиции.

Стычка оппозиционеров, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с полицией произошла у правительственной резиденции в центре Еревана на перекрестке улиц Прошян-Демирчян, где проживает премьер.

В мае 2022 года Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

Это вызвало массовое недовольство граждан. Оппозиция заявила, что по итогам переговоров территории Арцаха могут быть отданы под контроль Баку. В крупнейших городах Армении начались протестные акции.

