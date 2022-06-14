Минобороны заявило о просьбе Киева о гумкоридоре с «Азота» в Лисичанск

Глава НЦУО Мизинцев заявил о просьбе Киева о гумкоридоре с завода «Азот» в Лисичанск

Украина попросила Россию открыть гумкоридор для выхода гражданских лиц из комбината «Азот», который располагается в Северодонецке, в Лисичанск. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев, его цитирует ТАСС.

По его словам, Украина запросила гумкоридор для женщин, детей и пожилых людей, которые находятся на химкомбинате, на подконтрольную Киеву территорию, так как украинские формирования осознают безысходность положения своих подразделений.

«Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения», — сказал Мизинцев, подчеркнув, что сценарий на комбинате «Азот» схож с ситуацией в Мариуполе, которая развернулась на территории промзоны «Азовсталь».

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. До взятия города под контроль комбинат, по утверждению представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, был одним из основных очагов сопротивления.