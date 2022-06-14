Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о просьбе Киева о гумкоридоре с «Азота» в Лисичанск

Глава НЦУО Мизинцев заявил о просьбе Киева о гумкоридоре с завода «Азот» в Лисичанск

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина попросила Россию открыть гумкоридор для выхода гражданских лиц из комбината «Азот», который располагается в Северодонецке, в Лисичанск. Об этом сообщил руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев, его цитирует ТАСС.

По его словам, Украина запросила гумкоридор для женщин, детей и пожилых людей, которые находятся на химкомбинате, на подконтрольную Киеву территорию, так как украинские формирования осознают безысходность положения своих подразделений.

Материалы по теме:
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
«Наконец-то этот ад закончился» Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
«Наконец-то этот ад закончился»Очереди за едой, допросы и руины городов. Каким увидели Донбасс российские волонтеры
12 июня 2022
На обочине войны. Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
На обочине войны.Что происходит в ЛНР после окончания ожесточенных боев за Попасную
6 июня 2022

«Расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения», — сказал Мизинцев, подчеркнув, что сценарий на комбинате «Азот» схож с ситуацией в Мариуполе, которая развернулась на территории промзоны «Азовсталь».

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории «Азовстали» в Мариуполе. До взятия города под контроль комбинат, по утверждению представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, был одним из основных очагов сопротивления.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Двое наемников из США попали в плен на Украине
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Украина получит сотни тысяч долларов на средства химической защиты
Решивший заказать проституток житель Подмосковья лишился почти миллиона рублей
В США заявили о «медвежьей услуге» Вашинтона Киеву
Украинский генерал назвал Крымский мост целью номер один
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.