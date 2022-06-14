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В Крыму отказались чинить машину военных с символикой Z

В Красногвардейском районе Крыма на СТО отказались чинить военную машину с символом Z
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Красногвардейском районе Крыма на одной из станций технического обслуживания отказались чинить машину военных с символикой Z, в ситуации пообещал разобраться глава парламента республики Владимир Константинов. Об этом он сообщил в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Хозяин сервиса Вилен Сейтосманов уже назвал случившееся недоразумением и пояснил, что на его станции не могут обслуживать фуры.

«Из соцсетей узнал, что в поселке Видное Красногвардейского района на СТО отказали в обслуживании военнослужащим, приехавшим на вулканизацию шин на автомобиле с символикой "Z". Сделано это было по распоряжению хозяина, который, как выяснилось, является сторонником нацистского режима Украины», — написал глава крымского парламента.

Сейтосманов же заверил, что поддерживает спецоперацию на Украине и по возможности помогает российским военным. Он разъяснил, что эпизод, получивший общественную огласку, произошел поздно вечером 11 июня. «Ребята подъехали и попросили сделать им колесо [грузового автомобиля], но так как технически мой сервис не подготовлен к этому, у меня нет оборудования для этого, нам пришлось им отказать. Никаких грубых ответов, ничего такого не было», — подчеркнул мужчина.

Ранее генерал-полковник Александр Лапин раскрыл тайный смысл символа «О» для российской армии. Он объяснил, что символ «О» является знаком привилегией тех, кто смело ходит в атаку и громит врага. Между тем, подчеркнул Лапин, только одержав победу, можно с честью вернуться на Родину.

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Анна Щербакова
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