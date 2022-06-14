В России призвали регулировать блогерскую деятельность

В СПЧ призвали регулировать блогерскую деятельность без введения цензуры

Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Точенов в беседе с РИА Новости выступил с призывов о регулировании блогерской деятельности. Он пояснил, что его инициатива не означает введение цензуры для блогеров.

«Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование. Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — заявил член СПЧ.

По его словам, речь не идет о цензуре, однако необходимо добиться соблюдения определенных норм, в том числе этических. Точенов рассказал, что неправильно воспринимать блогеров как СМИ, однако отметил, что они также влияют на умы миллионов своих подписчиков.

«Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать, вот это важно», — заключил политик.

Ранее приговор в отношении блогера Андрея Пыжа, осужденного в октябре прошлого года на пять лет за незаконное получение данных, составляющих государственную тайну, вступил в законную силу.