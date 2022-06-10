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Приговор в отношении осужденного на пять лет блогера Пыжа вступил в силу

В Москве приговор в отношении осужденного за доступ к гостайне блогера Пыжа вступил в силу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Приговор в отношении блогера Андрея Пыжа, осужденного в октябре прошлого года на пять лет за незаконное получение данных, составляющих государственную тайну, вступил в законную силу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

По данным ведомства, подсудимый, не имея допуска к секретным сведениям, через своего пособника получал материалы о конструктивных особенностях охраняемых режимных объектов в столице, а также техсредствах городской инфраструктуры, составляющих гостайну с грифом «секретно» и «совершенно секретно».

В августе 2020 года его задержали с поличным сотрудники ФСБ при получении от сообщника очередных секретных сведениий на электронных носителях. Его увезли в изолятор временного содержания на Петровке, а позже поместили в СИЗО «Лефортово».

Пыж имеет гражданства России и Украины. Он прославился своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах, которые он публиковал на канале Urbanturizm. Ранее сообщалось, что он привез на Украину засекреченные данные о станциях московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях, которые хотел использовать для выпуска про Метро-2.

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Елизавета Новикова
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