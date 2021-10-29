Блогеру Пыжу вынесли приговор по делу о секретном Метро-2

Блогера Пыжа приговорили к пяти годам колонии за незаконный доступ к гостайне

Мосгорсуд приговорил видеоблогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном доступе к государственной тайне. Об этом сообщает ТАСС.

Суд установил, что Пыж состоял в диггерском сообществе и с 2018 по 2020 год собирал секретные сведения, к которым по закону не имел доступа.

Отмечалось, что блогер хотел снять выпуск про Метро-2.

Андрея Пыжа задержали в Москве 12 августа 2020 года сотрудники ФСБ. Его увезли в изолятор временного содержания на Петровке, 6 августа мужчину поместили в СИЗО «Лефортово».

Блогер привез на Украину засекреченные данные о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Также он перевез туда документы на флеш-накопителях, которые хотел использовать в личных целях в своем блоге. Материалы связаны с российским транспортом.

Пыж имеет гражданства России и Украины. Он прославился своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах.