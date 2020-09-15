В деле блогера Пыжа о секретном Метро-2 появился новый поворот

В уголовном деле видеоблогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном доступе к гостайне, связанной с секретным Метро-2, появился новый поворот. Об этом сообщает BFM.ru.

На заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба на его арест, Пыж отказался от ранее данных им признательных показаний. По его словам, он даже не был знаком с вменяемым ему обвинением и материалами ФСБ, которые легли в основу уголовного дела. Блогер указал, что признал вину и не обжаловал свой арест, так как доверился прежнему адвокату, который был назначен ему следствием.

«Но он мне не сказал, в чем заключается статья, и я дал не те показания, от которых сейчас хочу отказаться», — заявил Пыж, добавив, что «полагался на опыт» адвоката, который, как ему тогда казалось, хотел ему помочь.

Судья Мосгорсуда пообещала Пыжу предоставить материалы дела, чтобы он смог их прочитать. Заседание по апелляционной жалобе отложено на 17 сентября.

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Новый защитник блогера Светлана Байтурина считает, что оснований для ареста Пыжа не было, так же как и доказательств его вины, кроме его признательных показаний. Она убеждена, что прежний адвокат участвовал в деле незаконно, указав на отсутствие в деле постановления о его назначении. Блогер также не заключал с ним соглашения об оказании правовой помощи.

19 августа сообщалось, что Пыжу вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне.

О задержании видеоблогера стало известно 12 августа. Мещанский суд Москвы арестовал его по делу, возбужденному по статье 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).

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