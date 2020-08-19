В деле блогера Пыжа о разглашении гостайны нашли украинский след

Уголовное дело в отношении блогера Андрея Пыжа, задержанного по подозрению в незаконном доступе к гостайне, связано с перевозкой на Украину секретных документов о московском метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами РФ. Эти сведения относятся к гостайне», — отметил собеседник.

Отмечается, что в деле Пыжа речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину. Там он хотел использовать их в личных целях в рамках своего блога. По словам источника агентства, эти документы связаны с российским транспортом, а информация содержит гриф «секретно».

Ранее стало известно, что арест блогера с канала Urbanturizm Андрея Пыжа за незаконный доступ к гостайне может быть связан со сбором информации о загадочном Метро-2. Метро-2 — неофициальное название засекреченных подземных сооружений в Москве.

12 августа сообщалось, что блогера задержали сотрудники ФСБ. Пыжа увезли в изолятор временного содержания на Петровке, а позднее Мещанский суд Москвы арестовал его в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»).

Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.