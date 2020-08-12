В деле арестованного ФСБ за гостайну блогера появилась Белоруссия

Блогер Андрей Пыж за несколько дней до ареста вернулся из Белоруссии, где посетил район, примыкающий к нескольким заводам. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Во время пребывания в союзной республике поздно вечером 28 июля Андрей ездил к парку культуры и отдыха, территория которого примыкает сразу к нескольким заводам. Вероятно, он снимал свой очередной выпуск. Пыж пробыл там несколько часов, а под утро уехал.

О поездке в Белоруссию Андрей рассказал в своем последнем выпуске на YouTube, опубликованном 2 августа. Блогер поделился впечатлениями о сплаве на двухэтажном плоту и ситуации в стране. Тогда в Белоруссии еще было спокойно.

Ранее 12 августа стало известно, что сотрудники ФСБ провели жесткое задержание Пыжа, заподозренного в незаконном доступе к гостайне. Он перестал выходить на связь 5 августа. А на следующий день Мещанский суд Москвы его арестовал до 5 октября. Сейчас блогер на карантине в СИЗО «Лефортово».

Ему предоставили бесплатного адвоката, который утверждает, что обвинения в незаконном доступе к гостайне не связаны с опубликованными в его канале видеороликами.

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