Обвиненного в доступе к гостайне блогера Пыжа оставили в СИЗО

Московский городской суд продлил срок ареста блогеру Андрею Пыжу, который обвиняется в незаконном доступе к государственной тайне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Пыж пробудет в СИЗО до 5 августа 2021 года.

Блогера признали виновным по статье 283.1 УК РФ («Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Своей вины мужчина не признает.

Андрея Пыжа задержали в Москве 12 августа 2020 года сотрудники ФСБ. Его увезли в изолятор временного содержания на Петровке, 6 августа мужчину поместили в СИЗО «Лефортово».

По сообщению источника издания, Андрей Пыж привез на Украину засекреченные данные о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях. Также он перевез туда документы на флеш-накопителях, которые хотел использовать в своем блоге. Материалы связаны с российским транспортом.

Андрей Пыж имеет гражданства России и Украины, он прославился своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах.