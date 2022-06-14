Бородина показала дом бабушки с туалетом на улице

Телеведущая Ксения Бородина показала дачу бабушки с туалетом на улице

Телеведущая Ксения Бородина показала подписчикам в соцсетях дачу бабушки. Фотографии звезда выложила в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Родственница Бородиной проживает на даче около трех месяцев в году — все остальное время женщина проводит в своей квартире в Москве. Она много занимается участком, ухаживает за растениями и собирает урожай. На территории дачи есть цветущий сад, неподалеку от которого находится пруд с лягушками.

На выложенных Бородиной кадрах можно увидеть, что дачный дом ее бабушки выглядит старым и полуразрушенным, а туалет расположен на улице. Подписчиков шокировало, что родственница звезды живет в таких условиях. Телеведущая призналась, что она с радостью бы сделала ремонт на даче своей бабушки, однако та не позволяет ей этого сделать.

Ранее, в мае, телеведущая Ольга Орлова показала подписчикам в соцсетях дачу родителей. Звезда назвала дом, где живут ее родители, скромным. Она добавила, что он их полностью устраивает и «ничего другого они не хотят».