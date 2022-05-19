Ведущая «Дома-2» показала дачу своих родителей

Певица и телеведущая Ольга Орлова показала дачу своих родителей в соцсетях

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова показала подписчикам в соцсетях дачу своих родителей. На публикации звезды в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание «Газета.ру».

Орлова назвала дом, где живут ее родители, скромным. Она добавила, что он их полностью устраивает и «ничего другого они не хотят». Певица также поделилась успехами матери в ландшафтном дизайне. «Мама обожает ландшафт и все, что с ним связано. Она все делает своими руками, для человека в преклонном возрасте это здорово», — поделилась с подписчиками телеведущая.

Ранее в мае Орлова показала свой новый загородный дом. В особняке идет ремонт, который, по ее словам, закончится через 6-10 месяцев. На кадрах видно, что в доме сделано панорамное остекление. Кроме того, у него будет несколько террас.

Певица и телеведущая также поделилась фотографией дизайн-проекта интерьера особняка. Согласно ему, одна из комнат будет выполнена в благородных темных тонах с использованием современного освещения.