Названо отличие кибервойны против России

Эксперт Kaspersky Голованов обвинил Украину в контроле кибервойны против РФ на госуровне

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о кибервойне, которая ведется против России. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам специалиста, актуальная ситуация является не первым случаем, во время которого активизируются хактивисты. Аналогичные явления были зафиксированы и в 2008, и в 2014 годах. Аналогичный случай был в Эстонии, когда в стране сносили памятник Воину-освободителю и переносили кладбище советских солдат.

Голованов назвал отличие кибервойны против России и обвинил Украину в контроле конфликта на госуровне.

«Естественно, что военные конфликты отражаются на конфликтах в интернете со всеми вытекающими из этого последствиями. Единственное, что после 24 февраля произошло новое – это то, что одна из сторон официально объявила, что создается IT-армия, пригласила в нее всех желающих и регулярно указывает цели для атак. Получается государственная координация на уровне министерства цифровой трансформации Украины. Такого раньше не было», — рассказал специалист.

Остальные проявления кибервойны, включая DDoS-атаки, рассылки вредоносных программ и другие инциденты, эксперты наблюдали «много-много раз» и на мировом уровне. Подобные конфликты происходили между Пакистаном и Индией, Индией и Китаем, Китаем и Японией.

Ранее Голованов заявил, что российские банковские карты перестали интересовать хакеров. Эта тенденция стала заметна в апреле 2022 года.