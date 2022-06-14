Российские банковские карты перестали интересовать хакеров

Представитель Kaspersky Голованов назвал банковские карты России неинтересными для хакеров

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что карты российских банков перестали интересовать хакеров, поскольку на них ничего нельзя купить за границей, сообщает РИА Новости.

Голованов рассказал, что компания ведет детальную статистику киберинцидентов, происходивших после 24 февраля. «Если мы возьмем график, например, торговли данными карт российских банков в интернете, то он тоже интересно выглядит. Наступает 24 февраля, и количество объявлений "продам картон" такого-то банка падает», — объяснил представитель Kaspersky.

Однако спустя несколько недель количество подобных объявлений резко увеличилось, а затем упало, после чего не возвращалось к высоким показателям. Поэтому эксперт назвал банковские карты России неинтересными для хакеров.

«С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны — за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — заключил Голованов.

С 14 июня Евросоюз отключит от SWIFT ряд российских банков, среди которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Ограничения вступят в силу в рамках нового пакета санкций против России.