Ким Кардашьян натянула на себя культовое платье Мэрилин Монро и испортила его

Page Six: на платье Мэрилин Монро заметили дыры после появления в нем Ким Кардашьян

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян испортила культовое платье актрисы Мэрилин Монро, которое натянула на себя ради образа на ежегодном балу Института костюма Met Gala. Соответствующий материал приводит Page Six.

Речь идет о полупрозрачном наряде, в котором Монро выступала перед президентом Джоном Кеннеди в 1962 году. Отмечается, что в Twitter издания Pop Crave появились фото указанного предмета гардероба, предположительно, до и после того, как его надела Кардашьян. Так, на кадре можно заметить поврежденную ткань платья с небольшими дырами вдоль молнии. Кроме того, видно, что на одежде отсутствует несколько украшавших ее кристаллов.

Известно, что бизнесвумен похудела на семь килограммов перед балом, однако, несмотря на это, она не смогла свободно двигаться в данном наряде. По этой причине в течение вечера она заменила изделие на его копию своего размера. «Я очень уважительно отношусь к этому платью и к тому, что оно значит для американской истории», — отмечала Кардашьян в интервью Vogue, подчеркнув, что не хотела бы его повредить.

В мае сообщалось, что оригинальное платье телезвезде помогли надеть стилисты. Они продели шнурок в замок молнии и завязали его на спине Кардашьян. По словам знаменитости, ей приходилось все время держать винтажную белую шубу на уровне бедер на ковровой дорожке, чтобы прикрыть нижнее белье.