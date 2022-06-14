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Ким Кардашьян натянула на себя культовое платье Мэрилин Монро и испортила его

Page Six: на платье Мэрилин Монро заметили дыры после появления в нем Ким Кардашьян

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян испортила культовое платье актрисы Мэрилин Монро, которое натянула на себя ради образа на ежегодном балу Института костюма Met Gala. Соответствующий материал приводит Page Six.

Речь идет о полупрозрачном наряде, в котором Монро выступала перед президентом Джоном Кеннеди в 1962 году. Отмечается, что в Twitter издания Pop Crave появились фото указанного предмета гардероба, предположительно, до и после того, как его надела Кардашьян. Так, на кадре можно заметить поврежденную ткань платья с небольшими дырами вдоль молнии. Кроме того, видно, что на одежде отсутствует несколько украшавших ее кристаллов.

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Известно, что бизнесвумен похудела на семь килограммов перед балом, однако, несмотря на это, она не смогла свободно двигаться в данном наряде. По этой причине в течение вечера она заменила изделие на его копию своего размера. «Я очень уважительно отношусь к этому платью и к тому, что оно значит для американской истории», — отмечала Кардашьян в интервью Vogue, подчеркнув, что не хотела бы его повредить.

В мае сообщалось, что оригинальное платье телезвезде помогли надеть стилисты. Они продели шнурок в замок молнии и завязали его на спине Кардашьян. По словам знаменитости, ей приходилось все время держать винтажную белую шубу на уровне бедер на ковровой дорожке, чтобы прикрыть нижнее белье.

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Алина Гостева
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Ким Кардашьян натянула на себя культовое платье Мэрилин Монро и испортила его
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