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Ким Кардашьян нашла способ втиснуться в платье Мэрилин Монро на Met Gala

Ким Кардашьян нашла способ застегнуть узкое платье Мэрилин Монро с помощью шнурка

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян нашла способ втиснуться в узкий наряд с помощью шнурка ради появления в нем на ежегодном балу Met Gala. Видео с примерки опубликовало издание TMZ.

На упомянутом ролике Кардашьян примеряла полупрозрачное платье, декорированное кристаллами. В процессе ей помогала команда из нескольких человек. Известно, что в данном наряде певица Мэрилин Монро выступала перед президентом Джоном Кеннеди в 1962 году.

Во время подготовки к мероприятию бизнесвумен поддерживал ее бойфренд, комик Пит Дэвидсон. «Ты молодец! Расслабься, в прошлый раз ты не смогла застегнуть его даже наполовину», — подбадривал свою подругу актер. На кадрах видно, что на финальной примерке наряд так и не сошелся в бедрах телезвезды, несмотря на то, что она похудела на семь килограммов за три недели перед балом.

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Вопреки неподходящему размеру вещи, стилисты придумали способ исправить ситуацию: они продели шнурок в замок молнии и завязали платье на спине Кардашьян. По словам телезвезды, ей приходилось все время держать винтажную белую шубу на уровне бедер на ковровой дорожке, чтобы прикрыть нижнее белье.

Ранее в апреле российский продюсер Яна Рудковская уличила звезду реалити-шоу Ким Кардашьян во лжи на Met Gala. Знаменитость обратила внимание на то, что Кардашьян постоянно прикрывала заднюю часть тела накидкой. Кроме того, она заявила, что неоднократно видела экс-супругу рэпера Канье Уэста в реальной жизни, и что ее бедра минимум на 40 сантиметров больше, чем у Мэрилин Монро.

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Полина Гераскина
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