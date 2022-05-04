Рудковская уличила Ким Кардашьян во лжи на Met Gala

Продюсер Яна Рудковская уличила Ким Кардашьян во лжи из-за размера платья на балу Met Gala

Российский продюсер Яна Рудковская уличила американскую телезвезду Ким Кардашьян во лжи на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке. Своим мнением она поделилась в авторском Telegram-канале.

Знаменитость опубликовала фотографии Кардашьян с ковровой дорожки, на которых последняя запечатлена в винтажном платье из полупрозрачной ткани, полностью покрытом стразами, с меховой накидкой в руках. Известно, что ранее упомянутый наряд принадлежал актрисе Мэрилин Монро, которая выступила в нем перед президентом США Джоном Кеннеди в 1962 году.

Предпринимательница признавалась, что похудела на семь килограммов за три недели ради того, чтобы платье подошло ей по размеру. Однако Рудковская засомневалась в правдивости слов бизнесвумен, о чем высказалась в размещенном в соцсети посте. В частности, звезда обратила внимание на то, что Кардашьян весь вечер прикрывала заднюю часть тела накидкой.

«Почему все-таки впервые в истории Кардашьян не повернулась к камерам своей фирменной стороной, прикрывшись мехами. (...) Я в жизни много раз видела Ким. Честно, не понимаю, как она в него вообще влезла, даже с минус семью килограммами в ее случае. Бедра Монро, судя по архивным видео, минимум на 40 сантиметров меньше», — высказалась она.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2022 состоялся 3 мая, его официальной темой стала «Позолоченный гламур».