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Диетолог назвала серьезную опасность для любителей детокс-диет

Диетолог Ольга Лушникова: диеты на соках провоцируют развитие сахарного диабета

Фото: Елизавета Галицкая / Shutterstock

Диетолог Ольга Лушникова назвала опасность для любителей диет на фруктовых смузи и детоксах-соках. В интервью для «Ленты.ру» она объяснила, что похудение на фруктовых напитках провоцирует резкие скачки сахара в крови, что негативно сказывается на здоровье.

Диетолог отметила, что диеты на соках или «детоксы» сейчас набирают особую популярность у желающих сбросить вес. Однако похудение таким способом, по ее словам, может привести не только к обратному набору килограммов, но и к более серьезным проблемам со здоровьем. «Свежевыжатые соки из фруктов — это совсем недопустимая история, потому что они приводят к резкому повышению уровня сахара в крови и могут спровоцировать развитие диабета», — предупредила она.

«В одной африканской стране несколько лет назад была история, когда большое количество детей заболели сахарным диабетом. Проанализировали и выяснили, что это произошло потому, что они пили много свежевыжатых соков», — сообщила Лушникова. Диетолог порекомендовала отдать предпочтение целым фруктам, поскольку клетчатка в их составе препятствует резким скачкам сахара.

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Эксперт также отметила, что овощные и зеленые соки можно употреблять, потому что они почти не влияют на уровень сахара. «Но нужны ли такие радикальные для похудения методы — большой вопрос. Резкое похудение происходит за счет ограничения калорий. Когда человек возвращается после такого детокс-марафона к нормальному питанию, то вес возвращается, а то и набирается больше», — заключила Лушникова.

До этого диетолог назвала способ перестать переедать по вечерам. По ее словам, любителям есть на ночь нужно заранее планировать питание и составлять списки покупок.

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Елена Матвиенко
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