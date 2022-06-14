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Диетолог назвала способ перестать переедать по вечерам

Диетолог Ольга Лушникова: любителям поесть на ночь нужно планировать питание заранее

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Ольга Лушникова назвала способ грамотно выстроить питание, чтобы перестать переедать по вечерам. В разговоре с «Лентой.ру» она поделилась рекомендациями, которые помогут справиться с желанием предаться обжорству перед сном.

Диетолог отметила: первый и важный принцип, который стоит соблюдать любителям поесть на ночь — это планирование питания. «Очень важно планировать свое питание заранее. Для того, чтобы не допустить вечерних перееданий, нужно нормально есть в течение дня», — рассказала Лушникова. По словам диетолога, необходимо продумывать меню на завтрак, обед на работе и перекусы еще с вечера, а также составлять список покупок перед походом в магазин, чтобы не захватить ничего лишнего. «Тогда риск того, что вы вечером придете и опустошите холодильник — он просто сводится к минимуму», — иронично добавила она.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что очень важно соблюдать режим питания есть определенное количество раз. «Я за три приема пищи точно: завтрак, обед, ужин, и возможно, индивидуально, один-два перекуса», — объяснила она. Лушникова также советует следовать правилу «восемьдесят на двадцать» при составлении рациона. «Восемьдесят процентов вашего рациона должно состоять из продуктов с минимальной переработкой: цельные злаки, бобовые, мясо, птица, яйца, молочные продукты нормальной жирности, овощи, семена, фрукт. ягоды. А двадцать процентов — из любимых вкусняшек, может быть и не совсем полезных с точки зрения состава. И тогда все будет хорошо», — обнадежила диетолог.

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Она также посоветовала не делить продукты на плохие и хорошие, поскольку это будет только усиливать тягу к запретным продуктам. «Наш мозг устроен таким образом, что мы поневоле будем тянуться к тому, что запрещено», — заключила Ольга Лушникова.

Ранее психолог объяснил причину переедания на нервной почве. Он рассказал, как именно негативные эмоции могут спровоцировать расстройства пищевого поведения.

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Елена Матвиенко
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