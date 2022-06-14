Автомобиль с туристами упал в обрыв в Дагестане

В результате падения машины в обрыв в Дагестане погибла туристка

Автомобиль с туристами попал в ДТП в Шамильском районе Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы регионального Минздрава Зарины Агмадовой.

Авария произошла в селе Митлиуриб в 11:20 часов по местному времени. По данным ведомства, машина с путешественниками упала с обрыва.

В результате ДТП погибла женщина, еще два человека пострадали, среди них ребенок 2011 года рождения.