Автобус с туристами столкнулся с грузовиком в Сочи

20 человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Сочи

В Сочи экскурсионный автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пострадали 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Всего в автобусе находились 32 человека: водитель, экскурсовод и 30 туристов, среди них шесть детей в возрасте до 12 лет.

Как заявили в прокуратуре, в результате ДТП пострадали 20 человек. Четверо госпитализированы, два из них с переломами ноги. Дети при столкновении не пострадали. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика.

Ранее, 31 мая, на турецком курорте Анталья перевернулся автобус с туристами. Транспортное средство попало в ДТП в районе Чамъюва уезда Кемер. Водитель автобуса не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в опору линии электропередачи.