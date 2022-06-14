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Любителям питаться фастфудом и «отрабатывать» калории в спортзале дали совет

Эндокринолог Зухра Павлова заявила, что отрабатывать бургеры в спортзале бессмысленно

Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

Эндокринолог Зухра Павлова развеяла популярный миф о том, что, если много тренироваться, можно постоянно питаться фастфудом. Специалистка в своем Telegram-канале дала совет любителям поесть бургеров, а после «отрабатывать» их в спортзале.

По словам Павловой, дело вовсе не в калориях, которых в фастфуде и так довольно много. Для правильного питания худеющим нужно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ) в пропорции 40/30/30 процентов, а гамбургер с картошкой — это преимущественно жиры и углеводы, поэтому пытаться вписать их в здоровый рацион бессмысленно, заявила она.

«Жареная во фритюре картошка, да и сама котлетка — перегруз по конечным продуктам гликирования, одному из главных факторов старения. Множество трансжиров, которые очень сильно влияют на сердечно-сосудистую систему. Майонез — это тоже исходник топлива для гликирования белков, по сути, катализатор перевода полезной пищи во вредную. Добавим уксус в кетчупе, много лишней соли и в итоге получаем достаточно серьезный удар по организму», — объяснила она.

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Быстрые углеводы в фастфуде, и отсутствие клетчатки вызывают выброс инсулина, провоцирующего аппетит, утверждает она. К тому же, по мнению Павловой, такая пища вызывает тяжесть в желудке из-за ферментной недостаточности, которая у всех развивается с возрастом в разной степени.

Эндокринолог объясняет, что набранный вес можно сжечь в спортзале, однако нездоровая пища лишает тонуса, из-за чего не хочется ходить на тренировки. «Люди, питающиеся фастфудом в качестве эксперимента и записывающие свои впечатления, говорят, что очень быстро теряют мотивацию к движению, впадают в депрессию и так далее. Это побочное явление от плохой пищи», — заключила она.

Думаю, вы тайно надеетесь, что я разрешу вам регулярно питаться в "макдаках" с последующей епитимьей в виде пробежек и приседаний. Увы, но нет

Зухра Павловаврач-эндокринолог

По мнению Павловой, схема, при которой человек «награждает» себя фастфудом за какие-то достижения или же заедает стресс, нездоровая. Тем, у кого такие отношения с едой, она посоветовала обратиться к психологу.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал самые полезные продукты летом. Он посоветовал худеющим людям отдавать предпочтение фруктам, овощам, кисломолочным напиткам, а также хлопьям и ягодам.

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Рузанна Акмалтдинова
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