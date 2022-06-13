Диетолог назвал самые полезные продукты летом

Диетолог Гинзбург назвал овощи, рыбу и ягоды самыми полезными продуктами в летний сезон

Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru назвал самые полезные продукты летом.

«Овощи, рыба, ягоды и традиционно, поскольку это полезно в любое время года, кисломолочные напитки», — сказал он.

Специалист добавил, что летом у людей снижается потребность в еде. «Есть такой механизм, когда после еды должна повышаться температура тела. Это является одним из сигналов к прекращению еды», — пояснил он.

Гинзбург добавил, что летним сезоном можно воспользоваться для похудения. «Жарко, температура все время высокая, соответственно едим в основном легкую пищу, едим мало», — сказал он. Диетолог посоветовал худеющим людям отдавать предпочтение фруктам, овощам, кисломолочным напиткам, а также хлопьям и ягодам.

Ранее сообщалось, что доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ имени Г.В. Плеханова Ирина Махонина заявила, что июнь является основным месяцем для покупки черешни. Эксперт рассказала, что качество черешни можно проверить только по ее внешнему виду или запаху.