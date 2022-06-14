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Психолог назвал причины отсутствия счастья у россиян

Психолог Лабковский: низкая самооценка вызывает недовольство жизнью у россиян

Фото: unsplash

Известный психолог и писатель Михаил Лабковский назвал причины отсутствия счастья в жизни россиян. В интервью для «Доктор Питер» он рассказал, как низкая самооценка вызывает недовольство жизнью и что удерживает человека от перемен к лучшему.

Психолог отмечает, что многие люди недовольны своей жизнью и чувствуют, будто топчутся на месте. По его мнению, первая причина этого — низкая самооценка. «Вы считаете себя недостойным определенной должности, уровня жизни, дохода, профессии. Вы наверняка встречали людей, которые между дешевой забегаловкой и уютным ресторанчиком всегда выберут первое, даже если цены в этих двух заведениях одинаковые — вот вам пример простой идеи "это не для меня"», — объясняет он.

Вторая причина, которая мешает жить лучшей жизнью, считает Лабковский, — страхи, которые сдерживают человека. «Страх может быть связан с переменами: вы настолько всего боитесь, что держитесь за стабильность. Пусть даже и очень скромную и не устраивающую вас», — призвал задуматься он.

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Кроме того, отсутствие динамики в жизни может быть связано со вторичной выгодой, которую человек неосознанно получает от текущего состояния, рассуждает психолог. «Типичный случай — из-за низкой самооценки вы привязаны к определенному кругу людей, которые дальше своего носа ничего не видят. Любой выход из этой группы вас страшит, поэтому вы топчетесь на месте, лишь бы не потерять "товарищей"», — отметил Лабковский. Также он дополнил, что если мечты человека не принадлежат ему на самом деле, а выстраиваются, исходя из ожиданий родителей или людей вокруг, это может еще быть причиной отсутствия желанного счастья и радости от жизни.

Ранее психологи объяснили причину чувства зависти у россиян. По их словам, это деструктивное чувство может негативно отразиться на здоровье.

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Елена Матвиенко
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