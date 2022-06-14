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Американские конгрессмены захотели ограничить инвестиции в Китай

WSJ: в США конгрессмены хотят ужесточить американские инвестиции в экономику Китая

Фото: Pixabay

В США конгрессмены захотели добиться ужесточения ограничений на инвестирование американскими компаниями в экономику Китая, сообщает Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, Конгресс подготовил законопроект, по которому работающие в США компании будут обязаны предоставлять данные об определенных видах инвестиций. Они подлежат проверке на то, отвечают ли эти инвестиции национальным интересам страны. Отмечается, что данные меры необходимы для того, чтобы ограничить вовлеченность государства в технологический сектор китайской экономики.

Американо-китайский деловой совет, в свою очередь, предупредил, что введение такого рода ограничений нанесет удар по конкурентоспособности США.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи, заявив ему об обеспокоенности Вашингтона возможной помощью Пекина Москве.

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Марина Совина
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