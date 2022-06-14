Стало известно о проблемах ВСУ с Javelin

The Washington Post сообщил о проблемах украинской армии с обслуживанием Javelin

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) возникли проблемы с техническим обслуживанием ракетных установок Javelin. Как сообщает The Washington Post, никто в подразделениях украинской армии не может починить неработоспособное сложное, привередливое оборудование.

По словам бывшего американского спецназовца Марка Хейворда, некоторые из комплектов Javelin считались сломанными, однако позже выяснилось, что причиной их нерабочего состояния стал Google Translate — с помощью этого сервиса украинские солдаты были вынуждены переводить нелокализованную инструкцию пользователя.

Как отмечает издание, установки Javelin сложнее в использовании, чем другие виды переносных ракет. Так, для их работы необходимы батареи и аргоновый охлаждающий агент. В комплект также входит 258-страничное руководство пользователя. Хейворд сообщил, что в нескольких ящиках с установками он не нашел этих инструкций.

Кроме того, в поставках нет двух компьютерных программ, которые американская армия использует для обучения системе. Украинские военные также не могут позвонить в кол-центр или на горячую линию для решения вопросов с самостоятельным устранением неполадок в системах.

При этом уточняется, что Пентагон содействует обучению украинского персонала работе с гаубицами, беспилотниками и другой военной техникой за пределами страны. Кроме того, по сведениям издания, некоторые украинские военные были знакомы с Javelin еще до начала спецоперации России — впервые это оружие было направлено в страну в 2018 году.