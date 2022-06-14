Минобороны доложило об уничтожении арсенала боеприпасов ВСУ под Черниговом

Минобороны заявило об уничтожении ракетами «Калибр» боеприпасов ВСУ в районе Прилук

За минувшие сутки российские ракеты «Калибр» уничтожили арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом доложил во вторник, 14 июня, журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что уничтоженный российскими ракетами большой дальности арсенал располагался в районе населенного пункта Прилуки.

По словам Конашенкова, за сутки также были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР И ЛНР).

Кроме того, российские военнослужащие за сутки уничтожили два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского ЛНР.

В мае российские военные уничтожили крупный арсенал Вооруженных сил Украины на складской территории одного из предприятий в Днепропетровской области. Предприятие находились в Кривом Роге. Для уничтожения цели были использованы высокоточные ракеты большой дальности воздушно-космических сил (ВКС) России.