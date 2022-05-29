Российские военные уничтожили крупный арсенал ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении ракетами большой дальности арсенала ВСУ в Кривом Роге

Российские военные уничтожили крупный арсенал Вооруженных сил Украины (ВСУ) на складской территории одного из предприятий в Днепропетровской области. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточняет Конашенков, предприятие находились в Кривом Роге. Для уничтожения цели были использованы высокоточные ракеты большой дальности воздушно-космических сил (ВКС) России.

Днем ранее, 28 мая, ВКС России поразили две батареи РСЗО «Град» на Украине. По словам Конашенкова, российская авиация ликвидировала четыре склада боеприпасов и две батареи РСЗО «Град», также уничтожены шесть точек управления ВСУ. Помимо этого, разбиты 50 районов сосредоточения живой силы и военной техники.